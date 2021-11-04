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Экономика4 ноября 2021 14:01

В Томской области за девять месяцев года хозяйства надоили 110 тыс. тонн молока

Одна фуражная корова в этот период в среднем давала 5 855 кг молока
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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За последние десятилетия элитные коровы стали давать молока намного больше, чем раньше!

За последние десятилетия элитные коровы стали давать молока намного больше, чем раньше!

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За девять месяцев текущего года, с января по сентябрь, в Томской области надой на одну фуражную корову составил 5 855 кг молока. Это на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба департамента по социально-экономическому развитию села региона.

Сайт департамента информирует о том, что всего за текущий период производство молока во всех категориях хозяйств составило 110,3 тыс. тонн. Самыми продуктивными буренками за январь-сентябрь оказались коровы СПК «Белосток» Кривошеинского района (7 113 кг), ООО «Сибирское молоко» Асиновского района (6 967 кг) и АО «Дубровское» Кожевниковского района (6 951 кг).

Специалисты отмечают, что в тройку лидеров по приросту вошли ООО «Агрокомплекс» Зырянского района района, СПК «Нелюбино» Томского района и ООО «Вороновское» Кожевниковского района.

Заметим, что за девять месяцев 2021 года наибольший прирост молока в Томской области дали фермерские хозяйства.