Губернатор Томской области потребовал усилить контроль за соблюдением режима «коронавирусных» ограничений в нерабочие дни

В Томской области губернатором введены суровые "антикороновирусные" меры и длинные выходные. Фото: сайт gubernator.tomsk.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил подчиненным усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и «коронавирусных» ограничений в период нерабочих дней, сообщил 4 ноября интернет-портал администрации региона. Ранее сайт КП в Томске и другие СМИ сообщали о том, что «длинные выходные» в области продлены до 15 ноября.

«Своим заместителям по промышленной политике Игорю Шатурному и территориальному развитию Анатолию Рожкову глава региона поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на всех видах транспорта (авиационном, железнодорожном, автомобильном) во всех муниципалитетах, включая регулярное проведение дезинфекции на общественном транспорте, в такси и местах ожидания (вокзалах)», – сказано в сообщении пресс-службы.

Специалисты напоминают, что регулярные перевозки по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам должны осуществляться только при наличии защитных масок у всех пассажиров. Органы местного самоуправления должны увеличить количество пассажирского транспорта на регулярных маршрутах.

Губернатор Сергей Жвачкин дал поручение и другим своим заместителям. Так, зам. по социальной политике Алена Левко и ее подчиненные должны увеличить количество ПЦР-исследований для раннего выявления новой коронавирусной инфекции до 400 тестов в сутки на 100 тысяч населения. Также в регионе должны быть приостановлены профосмотры и диспансеризация граждан за исключением углубленной диспансеризации пациентов, перенесших СOVID-19. А заместитель по экономике Андрей Антонов обязан регулярно информировать предприятия малого и среднего бизнеса об имеющихся федеральных и региональных мерах поддержки, а при необходимости внести предложения о новых видах помощи.

Заметим, что дополнительные дни каникул, с 8 по 14 ноября включительно, объявлены как для школьников, так и студентов колледжей и техникумов Томской области. Студенты университетов в этот период будут учиться в дистанционном формате. Занятия в учреждениях дополнительного образования в этот период не проводятся, в детских садах будут работать только дежурные группы.