В Томской области зарегистрирован +241 новый случай заражения

Общее число жителей Томской области, победивших новый коронавирус, выросло до 38 513 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 4 ноября 2021 года, в Томской области выявлен 241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 48 908 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 52 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 513 человек.

Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,1. В коечном фонде свободно 21,8% мест.

За последние сутки в стране выявлено 40 217 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 195 пациентов скончались, 31 928 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 673 860 человек, 243 255 скончались, 7 477 366 выздоровели.