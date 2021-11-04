В Томске обустроили общественные пространства с учетом потребностей маломобильных горожан

На некоторых общественных пространствах в этом году появились игровые площадки для детей. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Общественные пространства в Томске благоустроили с учетом потребностей маломобильных горожан. Территорию обустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Томичи с особыми потребностями не только принимали активное участие в обсуждении дизайн-проектов будущих общественных пространств, но и выезжали на сами площадки, оценивали ход строительно-монтажных работ. Сегодня они получили возможность проводить время на территориях, благоустроенных по нацпроекту «Жилье и городская среда»», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что в этом году маломобильные томичи могут гулять в Михайловской и Березовой рощах, где часть пешеходных дорожек забетонированы. В сквере на пр. Фрунзе, 174 сделали не только тропинки, но и выделили на автомобильной парковке места для людей такой категории.

Также мэрия добавила, про ул. Сибирской, 64/1, где теперь есть современное многофункциональное общественное пространство, которое пользуется популярностью у местных жителей, посетителей муниципального досугового центра «Сибиряк» и коррекционной школы-интерната № 33. Помимо игровых элементов (качалок-балансиров, качалок на пружине, карусели и песочницы) здесь установили уличные тренажеры, часть из которых - рукоход и разноуровневые брусья, доступны для инвалидов.

В мэрии отметили, что на некоторых общественных пространствах в этом году появились игровые площадки для детей. Для их безопасности строители по заказу администрации уложили современное прорезиненное травмобезопасное основание. Например, в Сквере Воинов-интернационалистов и в пос. Светлом, 10-12.