В Томске полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя мусоровоза, который сбил насмерть женщину

Следователями СО по расследованияю ДТП СУ УМВД России по Томской области возбуждено уголовно дело. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Томская полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя мусоровоза, который сбил насмерть женщину. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Следователями СО по расследованияю ДТП СУ УМВД России по Томской области возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее мы сообщали, что грузовик МАЗ в Томске 31 октября совершил наезд на женщину-пешехода; томичка погибла на месте происшествия.