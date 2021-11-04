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Общество4 ноября 2021 8:59

В Томске полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя мусоровоза, который сбил насмерть женщину

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы
Ксения Высотина
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Следователями СО по расследованияю ДТП СУ УМВД России по Томской области возбуждено уголовно дело.

Следователями СО по расследованияю ДТП СУ УМВД России по Томской области возбуждено уголовно дело.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Томская полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя мусоровоза, который сбил насмерть женщину. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Следователями СО по расследованияю ДТП СУ УМВД России по Томской области возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее мы сообщали, что грузовик МАЗ в Томске 31 октября совершил наезд на женщину-пешехода; томичка погибла на месте происшествия.