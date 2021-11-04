Власть Томска поручила главврачу МСЧ №2 наладить оперативную помощь пациентам

Помещения медицинского учреждения необходимо ремонтировать. Фото: Ксения Высотина

Томская власть поручила главврачу МСЧ №2 наладить оперативную помощь пациентам, помимо этого она отметила, что помещения медучреждения необходимо ремонтировать. Такая информация появилась в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"Сегодня важно обеспечить, прежде всего, качественную и оперативную помощь пациентам, нуждающимся в госпитализации. Случаи, когда пациенты находятся непродолжительное время в коридоре, подтверждаются, но они единичны и кратковременны. Главному врачу МСЧ № 2 дано поручение обеспечить оперативную маршрутизацию пациентов, при этом медицинскую помощь оказывать безотлагательно", - прокомментировала ситуацию замгубернатора Алена Левко.

Помимо этого, она добавила, что помещения медицинского учреждения необходимо ремонтировать.

Ранее сообщалось о том, что томское управление Росздравнадзора заявило о нарушениях в МСЧ №2 после скандала с бабушкой. Были выявлены нарушения Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" в части оказания доступной и качественной медицинской помощи.