В Томске организации, которые не платят за вывоз отходов, получили судебные иски на 15 млн рублей

Битва за оплату услуг САХ по вывозу ТКО продолжается в Томске много лет... Фото: сайт мэрии Томска

В текущем году в судебные инстанции Томска направлены претензии на сумму более 15 млн рублей в отношении организаций областного центра, которые не оплачивают «Спецавтохозяйству» услуги по вывозу ТКО, сообщила пресс-служба мэрии города.

По словам директора УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» Михаила Курилова, все юридические лица и индивидуальные предприниматели по требованию 89-ФЗ обязаны иметь договор, и своевременно оплачивать вывоз ТКО. Руководитель отметил, что взыскание задолженности через суд грозит неплательщикам не только необходимостью оплачивать пени и судебные издержки, но и вероятностью ареста банковских счетов, движимого и недвижимого имущества, а также запретом выезда из страны.

На сайте мэрии Томска опубликован список должников, в числе которых ГСК «Союз», ЖСК «Эколог» ТСЖ «Мелиоративный,14», ЖСК «Стройбыт», ЖСК «Форум 2005», ЖСК «Ясень-2005»,ТСЖ «Беленец», ООО «Наш город» и другие.

Отмечается, что остановить рост долга просто – нужно срочно в письменном виде заключить договор на «Обращение с ТКО» и начать своевременно платить за коммунальную услугу.

Как ранее сообщал сайт КП в Томске, сегодня бригады «ТомскСАХ» очищают дороги и остановки в областном центре.