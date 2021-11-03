Из-за повреждения водовода в некоторых домах Октябрьского района Томска на ночь отключили воду

Неожиданная авария оставила без холодной воды ряд домов в Томске! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за повреждения водопровода в некоторых домах Октябрьского района Томска с вечера 3 ноября по утро 4 ноября отключат воду, сообщила в соцсети мэрия областного центра.

Пресс-служба администрации города отмечает, что, по информации ООО «Томскводоканал», на пересечении улиц Беринга и Мичурина выявлено повреждение водовода. В связи с аварийными работами холодное водоснабжение будет отсутствовать с 19:30 3 ноября до 05:00 4 ноября в ряде домов по ул. Беринга и микрорайона Спичфабрика.

Также сообщается о том, что дополнительную информацию томичи могут узнать по телефону диспетчерской службы «Томскводоканала» 90-50-90.