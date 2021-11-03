В Северске и Томске 9 ноября начнут свою работу первые экопункты приема вторсырья "Седьмой лепесток"

Экологический проект переработки вторсырья давно хотели запустить в Томской области. Фото: сайт ВК компании "Седьмой лепесток"

9 ноября в Северске и Томске будут открыты первые в регионе экопункты компании «Седьмой лепесток», где будут принимать вторсырье, сообщила пресс-служба организации.

Специалисты информируют, что в областном центре пункт откроется возле развлекательного центра Fakel по адресу: улица Красноармейская, 120. Стоит напомнить, что «точку» хотели открыть еще в первом месяце осени, но по разным причинам начало работы перенесли. Здесь будут принимать бутылки, банки, бумагу, картон, пластик, батарейки. Компания намерена вернуть как можно более вторсырья в хозяйственный оборот, его будут перерабатывать ряд предприятий страны. За 1 кг отходов здесь можно будет получить от 3 до 10 рублей.

Сообщается, что проект реализуется в рамках нацпроекта «Экология» при поддержке Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна».

Заметим, что до конца текущего года компания собирается открыть в Северске и Томске еще 7 таких «точек».