За пятилетку все вывески на зданиях в Томске должны быть приведены в соответствие с дизайн-кодом

Через 5 лет все вывески в Томске должны быть единообразны... Фото: Ксения Высотина

Пять лет дают власти Томска руководству организаций города, чтобы они привели свои вывески в соответствие с дизайн-кодом после его принятия в начале следующего года депутатами. Об этом рассказал представителям СМИ заммэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров.

Руководитель отмечает, что по окончании этого срока мэрия может ввести сначала предписания, а затем и штрафы, для тех, кто не выполнил данное условие. Пока в казне города нет средств для помощи компаниям в данном вопросе. Еще осенью прошлого года власти областного центра представили проект дизайн-кода, по сути, свода правил по стилю и расположению рекламы в городе.

Напомним, что общественное обсуждение проекта дизайн-кода Томска прошло в октябре.

Заметим, что на 144 улицах и переулках могут быть запрещены световые короба, установленные вместо витрин, светодиодные ленты и бегущие строки, при этом новшества не затронут рекламные щиты размером 3 на 6 метров. Особо строгие требования предъявляются для зданий в исторической части города.

Ознакомиться с проектом дизайн-кода можно на сайте мэрии Томска.