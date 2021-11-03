Томича, который устроил разбойное нападение на магазин, задержан сотрудниками Росгвардии

После задержания выяснилось, что мужчина уже был ранее неоднократно судим. Фото: пресс-служба региональной Росгвардии

В Томске сотрудники Росгвардии задержали местного 30-летнего жителя, который устроил разбойное нападение на магазин, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ночное время экипаж вневедомственной охраны получил сигнал, что в продуктовом магазине в Советском районе города сработало устройство «мобильный телохранитель». По прибытии на место они выяснили, что неизвестный мужчина зашел в торговый павильон и, угрожая продавцу похожим на пистолет предметом, потребовал отдать ему вырученные за смену деньги. Когда женщина воспользовалась тревожной кнопкой, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе Росгвардии рассказали, что экипаж вневедомственной охраны выехал на поиски и задержали похожего на подозреваемого мужчину. Отмечается, что после задержания выяснилось, что мужчина уже был ранее неоднократно судим.

На данный момент подозреваемый передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Предмет, внешне схожий с пистолетом, направлен на баллистическую экспертизу.