Tele2 улучшила мобильный интернет в Колпашевском районе

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, улучшил покрытие и повысил скорость мобильного 4G-интернета в Колпашевском районе.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, улучшил покрытие и повысил скорость мобильного 4G-интернета в Колпашевском районе, где проживают 37 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба компании.

- Мы продолжаем точечно улучшать покрытие в регионе. На фоне постоянно растущего трафика запускаем новые вышки не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Только с начала этого года мы построили 20 объектов связи в малых городах, селах и деревнях. Наша цель – сделать так, чтобы хорошая связь была доступна всем томичам, - Игорь Марков, технический директор филиала Tele2 в Томской области.

За последний год технические специалисты почти в два раза увеличили количество вышек в районе. В городе Колпашево улучшения связи провели на улицах Победы, Мира, Пушкина, Льва Толстого, Островского, Ленинградская, Панова и Лермонтова. Благодаря строительству новых вышек автодорога Колпашево – Тогур теперь полностью покрыта голосовой связью и мобильным 4G-интернетом Tele2.

Также оператор установил дополнительные вышки сотовой связи в селе Тогур, входящем в Колпашевское городское поселение. В результате качество голосовой связи и скорость мобильного интернета стали выше на улицах Советская, Сибирская, Гагарина, Титова и в микрорайоне Рейд.

За год потребление мобильного интернета в Колпашевском районе выросло на 50%. Скорость загрузки данных при этом увеличилась на 15%. Такое соотношение стало возможным благодаря опережающим рост трафика темпам строительства сети.