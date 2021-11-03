В Томской области «пропускной режим» по QR-коду вводится на неделю раньше – 8 ноября

Пропускными документами могут быть справка о вакцинации, справка о перенесенной не более полугода назад болезни СOVID-19, QR-код или ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до посещения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области «пропускной режим» начнется раньше на неделю. С 8 ноября можно будет зайти в кафе, театры и музее по QR-коду или ПЦР-тесту, сообщает пресс-служба областной администрации.

«С 8 ноября ввести запрет на посещение без документов о состоянии здоровья как учреждений общепита, так и других заведений сферы услуг – торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры», - говорится в сообщении.

В региональной администрации добавили, что этими документами могут быть справка о вакцинации, справка о перенесенной не более полугода назад болезни СOVID-19, QR-код или ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до посещения.

Ранее мы сообщали, что с 8 ноября кафе и рестораны будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных. С 15 ноября такие требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.

Также напомним, что губернатор Сергей Жвачкин продлил нерабочие дни в Томской области до 15 ноября.