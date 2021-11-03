Жители Томской области могут проголосовать за подключение деревень к мобильной связи 4G

На сегодняшний день проголосовали 4700 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области жители региона могут проголосовать за подключение деревень к мобильной связи 4G. Голосование продлится до 15 ноября, сообщает пресс-служба областной администрации.

«До 15 ноября 2021 года жители Томской области могут выбрать деревни, поселки и села для подключения к мобильной связи 4G (LTE). На сегодняшний день проголосовали 4700 человек», - говорится в сообщении.

В региональной администрации рассказали, что в голосовании участвуют только малые сельские населенные пункты с численностью от 100 до 500 жителей. Проголосовать за населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному интернету в 2022 году, можно двумя способами: на портале Госуслуг в специальном разделе с формой для голосования.

Уточняется, что через два месяца на Госуслугах будет опубликован список из 2000 населенных пунктов, которые подключат к интернету в следующем году. В 2022 году доступ к 4G получат не менее 10 % всех населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек, а в 2024 году их количество увеличится до 30 %.

Добавим, что до 2030 года мобильная связь в рамках программы станет доступной более чем в 24 тыс. населенных пунктах страны.