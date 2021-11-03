В Томской области задержали руководителя кооператива, который подозревается в мошенничестве и присвоении более 5 млн рублей

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области был задержан член сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива, который подозревается в мошенничестве и присвоении более 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

«Подозреваемый, фактически осуществляя руководство деятельностью кооператива, в период с декабря 2019 года по июль 2020 года, имея преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере в рамках выполнения соглашения о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий, заключенного с Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области, предоставил в Департамент заведомо ложные сведения о понесенных данной организацией расходах на приобретение оборудования», - говорится в сообщении.

Позже следователи рассказали, что на основании представленных документов на расчетный счет коммерческой организации, якобы осуществившей поставку оборудования, и также подконтрольной подозреваемому, было перечислено более 5 миллионов рублей.

На данный момент подозреваемый задержан и решается вопрос о наказании в виде заключения под стражу. Также в настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.