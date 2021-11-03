В Томской области к концу 2021 года появится единый онкологический консилиум

Рабочая группа будет включать в себя врача-онколога, радио- и химиотерапевтов, врачей-патологоанатомов и анестезиолога. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единый онкологический консилиум начнет работать в Томской области. Такой проект объединит специалистов томского онкодиспансера и НИИ Онкологии. Об этом сообщил облздрав в своем telegram-канале.

«Уникальный для Томской области проект - единый консилиум - объединит специалистов Томского онкодиспансера и НИИ Онкологии ТНИМЦ РАН для централизованного определения тактики лечения онкологических пациентов», - говорится в сообщении.

В облздраве рассказали, что основная рабочая группа будет включать в себя врача-онколога, радио- и химиотерапевтов, врачей-патологоанатомов и анестезиолога. При необходимости в команду будут приглашены другие узкие специалисты.

Главный врач Томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко отметил, что проект должен заработать к концу года. Областной единый онкологический консилиум будет располагаться на базе Томского областного онкологического диспансера.

Также главврач уточнил, что такая инициатива, в первую очередь, положительно скажется на пациентах – позволит прицельно использовать все наши возможности оказания онкопомощи и сделать это в максимально короткие сроки.