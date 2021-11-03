Возможность принять участие во Всероссийской переписи населения через портал Госуслуги продлена до 14 ноября

В целом в стране на Госуслугах переписывается каждый четвертый участник переписи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее перепись на портале Госуслуг планировалось завершить 8 ноября. Теперь у всех жителей страны и Томской области появилась дополнительная возможность и время, чтобы самостоятельно заполнить электронный переписной лист через Госуслуги.

- Всего ко 2 ноября переписались 63 % населения страны. Каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения – порядка 20 миллионов человек — заполнили переписной лист самостоятельно на портале Госуслуг. С введением во всех субъектах Российской Федерации ограничительных мер популярность этого способа возросла. Поэтому мы решили продлить срок переписи на Едином портале государственных услуг до 14 ноября, чтобы дать людям дополнительную неделю для прохождения онлайн-переписи, – сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Перепись на портале Госуслуг на сегодняшний день - это самый удобный и простой способ. В целом в стране на Госуслугах переписывается каждый четвертый участник переписи.

- Очень своевременное решение, ведь онлайн-перепись – это простой, удобный и самый безопасный в условиях пандемии способ переписаться. Учитывая нерабочие и праздничные дни, надеюсь, что томичи найдут 15 минут свободного времени, чтобы зайти на портал Госуслуг и пройти перепись. Анкета содержит всплывающие подсказки и пояснения, благодаря которым можно самому без каких-либо затруднений заполнить электронный переписной лист, – отметила заместитель руководителя Томскстата Наталья Франциян.

Напомним, что вот уже более двух недель проходит Всероссийская перепись населения, которая стартовала 15 октября 2021 года. Кстати, в этом году перепись впервые проходит в цифровом формате. Переписать себя и членов своего домохозяйства можно одним из трех способов:

Первый — граждане самостоятельно могут заполнить переписной лист на портале Госуслуг. После этого участник интернет-переписи получит QR-код. Его нужно показать переписчику, который придет к вам домой, для подтверждения участия в переписи. Переписчик отсканирует OR-код, задаст несколько уточняющих вопросов и попрощается. Все переписчики обеспечены средствами индивидуальной защиты – перчатками, масками и антисептиками.

Второй – переписчик придет в дом к гражданину и задаст ему вопросы лично. В этом случае перепись займет около 20 минут вашего времени.

Третий — граждане могут самостоятельно прийти в МФЦ или на стационарный переписной участок и переписаться там. Всего в Томской области работает 324 переписных участка и 1 932 переписчика.

Подробней об онлайн-переписи на Госуслугах.