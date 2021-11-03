В центре Томска пожарные ликвидировали возгорание в кафе Underground

В среду, 3 ноября, в центре Томска на пр. Ленина, 46, пожарные ликвидировали возгорание в кафе Underground. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

"При пожаре в здании кафе Underground было эвакуировано 3 человека. Не пострадали. Площадь пожара составила 15 кв. м. Сообщение о возгорании в подвале в здании по адресу г. Томск, пр. Ленина, 46, поступило в 10.59", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в тушении пожара были задействованы 10 человек и 7 единиц техники.

На видео, которое разместили в одной из томских групп, видно, как из подвала, где находится Underground валит черный дым. Уточняется, что открытый огонь был в цокольном этаже.

На данный момент возгорание ликвидировано.