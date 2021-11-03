Томская полиция нашла пропавшую 1 ноября 15-летнюю девочку

Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершалось. Фото: Ксения Высотина

Полиция нашла 15-летнюю девочку, которая пропала 1 ноября в Томске. Подростка вернули домой, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В ходе проведения разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено местонахождение пропавшей в городе Томске. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершалось», - говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник, 1 ноября, из дома на ул. Мичурина ушла 15-летняя Виолетта Сорокова, местонахождение которой было не известно.