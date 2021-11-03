Бригады «ТомскСАХ» очищают дороги и остановки в областном центре

Снег с улиц Томска в самом начале зимы вывозят тоннами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пескоразбрасыватели, самосвалы, снегопогрузчики и грейдеры очищают 3 ноября улицы Томска. В дневную смену уборка запланирована почти на 50 участках, сообщила пресс-служба мэрии.

«Бригады приводят в порядок дороги, тротуары, остановочные комплексы, пешеходные переходы, перекрестки, транспортные кольца. Так, вывоз снега сегодня будет выполнен на участках ул. Нахимова, Красноармейской, Елизаровых, с остановок общественного транспорта по ул. Балтийской и Осенней», - говорится в сообщении городской администрации.

Всего к зиме специалисты муниципального предприятия «ТомскСАХ» подготовили 147 единиц спецтехники, которая будет очищать от снега и наледи проезжую часть и пешеходные пространства.

В мэрии также уточнили, что за минувшие сутки на полигоны было доставлено почти 540 тонн снега.

Днем ранее на полигоны отправили почти 180 тонн.

Синоптики предупреждают об осадках в течение дня.