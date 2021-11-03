В Томске по «горячим следам» задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на инвалида

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники томской полиции задержали мужчину, избившего томича с ограниченными возможностями здоровья в его собственной квартире, сообщили в полиции региона.

«В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Томска, поступило сообщение от жителя областного центра, 1971 года рождения о том, что неизвестный незаконно проник в его квартиру, расположенную по переулку Урожайному областного центра, избил и похитил мобильный телефон», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

По «горячим следам» в квартире рядом с той, где произошло нападение, был задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 30-летний мужчина.

По предварительным пока данным, подозреваемый распивал спиртные напитки у своих знакомых. Фигуранту стало известно, что мужчина, проживающий в соседней квартире, недавно получил социальную выплату по инвалидности.

Злоумышленник поднялся к мужчине и, после того как тот открыл дверь, несколько раз ударил его по лицу и стал требовать деньги. Не получив денег, нападавший похитил мобильный телефон и вернулся в свою компанию. Сейчас он находится под стражей.

Сотрудники полиции похищенный мобильный телефон изъяли и передали законному владельцу.