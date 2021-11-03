Центр развития городской среды просит томичей поделиться идеями для будущего парка «Звездный»

В октябре 2021 года архитекторы Центра провели обследование территории будущего парка, и сейчас запущен сбор пожеланий от жителей с помощью сервиса "Отметки". После окончания приема предложений начнется работа по созданию предварительной концепции проекта. Фото: СОЦСЕТИ

Идеи для парка «Звездный» просит озвучить томичей Центр развития городской среды Томской области. Парк находится между микрорайонами «Зеленые горки» и «Наука».

«Предлагаем отметить на специальной карте до 15 ноября ваши идеи по развитию парка «Звездный». Также вы можете голосовать за предложения других жителей», - говорится в сообщении Центра.

Среди уже озвученных предложений – велодорожки; туалеты; скамейки, беседки; футбольное поле; детские пространства; площадки для собак. Томичи также предлагают закрыть автомобильные проезды в будущий парк и провести освещение.

Пока будущий парк между микрорайонами «Зеленые горки» и «Наука» - это заброшенная территория, его благоустройство поможет создать в Томске комфортный и доступный островок природы, уточнили в Центре развития городской среды.

Центр создан в целях реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" и проекта "Умный город" на территории Томской области.