О возможном увеличении числа пожаров в выходные дни в Томской области предупреждает МЧС

По данным МЧС, в праздничные дни количество пожаров значительно увеличивается. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В период предстоящих выходных и праздничных дней с 4 по 7 ноября возможно увеличение числа бытовых пожаров в Томской области, предупреждает региональное управление МЧС. По статистике, во время нерабочих дней снижается бдительность.

«За 10 месяцев 2021 года в Томской области произошло 2102 пожара, из них 771 возгорание в жилом секторе. Погибло 44 человека», - говорится в сообщении ведомства.

Именно в выходные жители зачастую забывают об элементарных правилах: не выключают обогреватели и другие электрические приборы, не следят за растопленной печью.

В группе риска – люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. В таком состоянии не всегда можно адекватно оценивать ситуацию, а значит, и самостоятельно спастись в случае беды.

Кроме того, происходят пожары с участием детей, которых родители оставили одних или без надлежащего присмотра.

МЧС рекомендует томичам пользоваться только исправными электроприборами и не оставлять их включенными без присмотра. Запрещено эксплуатировать электроприборы с нарушенной изоляцией и кустарного производства.

Напомним, в 2021 году День народного единства выпадает на четверг, к которому дополнительным выходным прибавляется следующая за ним пятница. Поэтому нас ждут длинные выходные. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы и сделала просто длинные выходные очень длинными.