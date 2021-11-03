В Томске 3 ноября пройдет профилактическое мероприятие "Пешеход"

Пешеходы - наиболее уязвимая категория участников дорожного движения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске сотрудники Госавтоинспекции 3 ноября проведут профилактическое мероприятие "Пешеход", направленное на предупреждение ДТП с участием пешеходов, сообщили в ГИБДД.

«Инспекторы в рамках данного мероприятия будут уделять особое внимание пресечению таких нарушений ПДД, как переход проезжей части в неустановленном месте и невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах», - говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД отметили, что наезды на пешеходов в большинстве случаев заканчиваются трагически.

Нередко пешеходы переходят проезжую часть в непредназначенных для этого местах и появляются на дороге в то время, когда водитель не ожидает их увидеть.

Кроме того, по статистике, именно осенью, когда на улице рано темнеет, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Места несения службы инспекторов будут приближены к местам концентрации дорожно-транспортных происшествий и местам массового пребывания людей.