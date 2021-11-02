В Томске и Кисловке «Горсети» отключат дома на ряде улиц для планового ремонта

Энергетики проводят необходимые ремонты оборудования. Фото: сайт компании "Горсети"

3 ноября жители ряда улиц в Томске и поселке Кисловка останутся без электричества, сообщает сайт компании «Горсети». Всего энергетики отключат дома на 24 улицах для планового ремонта оборудования.

Без тока в сетях останутся с 9 до 16.30 часов, в частности, некоторые дома в Томске по улицам: Алтайская, Гоголя, Никитина, Рузского, Сергея Вицмана, на проспекте Фрунзе, в переулках Юрточный и Плеханова. А в поселке Кисловка в это время электричества не будет в домах на улицах Радужная, 19, 22; Светлая, 5, 8, 11.

С точным списком домов без света можно ознакомиться на сайте «Горсетей».