Жительница Томска, желая продать автомобильные колеса в Интернете, лишилась 40 тыс. рублей

Мошенники в Интернете действуют с каждым днем все более изощренно. Фото: сайт УМВД России по Томской области

В дежурную часть полиции в Томске обратилась местная жительница с заявлением о хищении денежных средств, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

«По предварительным данным, потерпевшая на одном из интернет-сайтов разместила объявление о продаже автомобильных колес. Через некоторое время ей позвонил потенциальный покупатель и сообщил о том, что хочет приобрести товар. Злоумышленник предложил воспользоваться услугой «автодоставка» и попросил потерпевшую продиктовать реквизиты банковской карты. Выполнив указанные действия, женщина обнаружила списание более 40 000 рублей», – сказано в сообщении на сайте регионального управления полиции.

Специалисты отмечают, что по данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».