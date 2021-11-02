Средство на основе наночастиц серебра, разработанное учеными Томского политеха, прошло испытание в Мексике

Препараты коллоидного серебра давно применяются в лечении и профилактике разных заболеваний, теперь средство поможет в борьбе с коронавирусом. Фото: сайт ТПУ

Интернациональный коллектив ученых, в который входят химики Томского политехнического университета, предложил использовать средство на основе наночастиц серебра для защиты медработников от COVID-19, об этом сообщила пресс-служба вуза.

Сайт ТПУ информирует о том, что препарат успешно прошел испытания в госпитале города Тихуана в Мексике (General Tijuana Hospital). В добровольных исследованиях приняли участие 232 врача и медицинских работника больницы, взаимодействующие с больными коронавирусом. Среди тех, кто пользовался средством, доля заболевших и перенесших заболевание в легкой форме составила всего 1,8 %. Среди тех, кто не пользовался, – 28,2 %. Результаты этого исследования опубликованы в журнале PLOS ONE (IF: 3,24; Q1).

Специалисты отмечают, что разработанный препарат – это концентрат, содержащий кластеры (наночастицы) серебра размером не более 35 нанометров, окруженные оболочкой из полимера — поливинипирролидона или желатина. Его можно разбавлять, создавать на его основе гели, мази, спреи, жидкие средства.

Заметим, что в Мексике сейчас идет процесс регистрации препарата для использования в профилактических целях от COVID-19.