Бюджет Томска этого года увеличен на сумму свыше 230 млн рублей

В этом году еще больше денег выделяется на решение социальных вопросов томичей Фото: Игорь Тюрин

По предложению городской администрации Дума Томска утвердила изменения в бюджет города на текущий год, сообщила пресс-служба мэрии областного центра. Отмечается, что уточнение доходной и расходной части бюджета города вызвано увеличением объема межбюджетных трансфертов из областной казны.

Специалисты отмечают, что на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций будет направлено 126,2 млн рублей, на повышение зарплаты педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования – 47,3 млн рублей.

Кроме того, будут дополнительно профинансированы муниципальные общеобразовательные организации Томска на 18,8 млн рублей, муниципальные дошкольные организации – на 15,8 млн рублей (в связи с увеличением минимального размера оплаты труда на 01.01.2021 до 12 792 рублей без учета районного коэффицента) .

Также предусмотрено выделение средств на создание модельных библиотек, на содержание приемных семей, выплату опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на исполнение судебных актов и другие цели.

Заметим, что с учетом уточнений, доходная часть бюджета Томска на 2021 год составит 19 миллиардов 867,6 миллиона рублей, расходная – 20 миллиардов 962,2 миллиона рублей, дефицит бюджета – 1 миллиард 94, 6 миллиона рублей.