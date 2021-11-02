В Томской области свыше 2,6 млрд рублей пособий выплачены семьям на дошкольников

Государство активно поддерживает малоимущие и многодетные семьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области выплату на детей с 3 до 7 лет ежемесячно получают 30 566 семей на 37 370 ребят. Расходы бюджета на эти цели составили 2,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам начальника департамента социальной защиты населения Томской области Марины Киняйкиной, ежемесячную выплату могут оформить малообеспеченные семьи со среднедушевым доходом до 12 218 рублей. Выплата назначается при условии, если у трудоспособных членов семьи есть доход (от трудовой или предпринимательской деятельности, стипендия, пенсия и т.д.) либо объективные причины его отсутствия (уход за ребенком в возрасте до трех лет, срочная воинская служба, длительное лечение и др.).

Руководитель рассказала о том, что сейчас размер выплаты зависит от нуждаемости семьи. Выплата может быть в базовом размере – 6 463 рубля. Или же увеличена до 9695 рублей, если при базовой выплате доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума. Либо быть максимальной – 12 927 рублей.

Специалисты отмечают, что заявление на ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно можно подать дистанционно на портале Госуслуг или по предварительной записи в Центрах социальной поддержки или МФЦ.