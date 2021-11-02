Томские спасатели сняли с поверхности Белого озера слабевшую утку

Томскую Серую шейку передали орнитологам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Томские спасатели сняли с поверхности Белого озера утку, помочь птице просили неравнодушные горожане, рассказали в томской поисково-спасательной службе.

«Во вторник около 13.25 в ПСС поступило несколько сообщений о том, что утка на Белом озере якобы вмерзла в лед и не может улететь», - говорится в заявлении службы.

Спасатели не оставили без внимания призывы томичей и приехали к озеру. На месте стало понятно, что утка не примерзла ко льду, а плавала на поверхности воды. Она была ослаблена и не могла улететь. Спасатели с помощью сачка достали ее из озера.

Обычно зимуют в городских водоемах именно утки, большинство из них способны самостоятельно покинуть покрывающийся льдом водоем и перебраться туда, где вода остается открытой весь год.