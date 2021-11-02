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Происшествия2 ноября 2021 11:33

Медведь напал на мужчину в Томской области

Жителю Кривошеино потребовалась операция
Елена Андреева
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Охотоведы говорят, что реакция медведя на внеплановое пробуждение будет примерно такая же, как ваша собственная на гудящего рано утром за стеной перфоратором соседа.

Охотоведы говорят, что реакция медведя на внеплановое пробуждение будет примерно такая же, как ваша собственная на гудящего рано утром за стеной перфоратором соседа.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Медведь напал на мужчину рядом с селом Кривошеино Томской области, хищника уже ищут охотники, рассказал нам районный охотовед Евгений Криворотов.

- Мужчина шел по лесу с собакой, из берлоги выскочил медведь и напал на человека. Хозяина спасла собака, она лаем отвлекла хищника, мужчина сумел дважды выстрелить из ружья, медведь убежал, — сообщил охотовед.

Также, по его словам, именно собака своим лаем могла разбудить медведя и заставить подняться из берлоги.

После чудесного спасения, мужчина связался с родственниками и попросил помочь ему. Выжившего после встречи с медведем оперировали около 2-х часов, хищник разодрал мужчине лицо. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Евгений Криворотов также рассказал, что в район встречи медведя и человека отправились охотники с собаками, их задача - найти хищника.