Медведь напал на мужчину в Томской области

Охотоведы говорят, что реакция медведя на внеплановое пробуждение будет примерно такая же, как ваша собственная на гудящего рано утром за стеной перфоратором соседа. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Медведь напал на мужчину рядом с селом Кривошеино Томской области, хищника уже ищут охотники, рассказал нам районный охотовед Евгений Криворотов.

- Мужчина шел по лесу с собакой, из берлоги выскочил медведь и напал на человека. Хозяина спасла собака, она лаем отвлекла хищника, мужчина сумел дважды выстрелить из ружья, медведь убежал, — сообщил охотовед.

Также, по его словам, именно собака своим лаем могла разбудить медведя и заставить подняться из берлоги.

После чудесного спасения, мужчина связался с родственниками и попросил помочь ему. Выжившего после встречи с медведем оперировали около 2-х часов, хищник разодрал мужчине лицо. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Евгений Криворотов также рассказал, что в район встречи медведя и человека отправились охотники с собаками, их задача - найти хищника.