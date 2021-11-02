Томскстат заявил о естественной убыли населения в регионе

С января по сентябрь 2021 года в Томской области родился 7121 ребенок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области с января по сентябрь 2021 года родилось чуть более 7 тысяч детей, это меньше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили в Томскстате.

«Оперативные демографические данные показали, что в Томской области в январе-сентябре 2021 г. уменьшилось число родившихся по сравнению с тем же периодом 2020 года», - говорится в сообщении ведомства.

В Томскстате уточнили, что за период с января по сентябрь 2021 года в области родился 7121 ребенок, за январь-сентябрь 2020 года на свет появилось 7402 ребенка.

В ведомстве также заявили о естественной убыли населения, то есть о превышении числа умерших над числом родившихся.

Число умерших в 2021 году составило 11546 человек, за январь-сентябрь 2020 года – 9557.

Есть и хорошие новости.

За январь-сентябрь 2021 года по сравнению с 2020 заключалось больше браков - 5287 за январь-сентябрь 2021 года и 4613 за период с января по сентябрь 2020.