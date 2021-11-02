С улиц Томска за сутки вывезено почти 180 тонн снега

Улицы города очищают от снега плужнощеточные машины и автогрейдеры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 ноября на улицах Томска работали 111 единиц спецтехники «ТомскСАХ», на полигоны вывезли 177 тонн снега, сообщила пресс-служба мэрии.

«Бригады «ТомскСАХ» круглосуточно обеспечивают безопасность горожан на дорогах и в пешеходных зонах», - говорится в пресс-релизе городской администрации.

В мэрии уточнили, что со 2 ноября в Томске городские магистрали начнут обрабатывать смесью с 20% содержанием соли, это позволит сделать улицы чище.

С 3 ноября «ТомскСАХ» планирует вывести на маршруты лаповые и роторные снегопогрузчики.

Работы по уборке снега ведутся на остановках по ул. Нахимова, Елизаровых, Красноармейской, на крупных магистралях.

Напомним, по прогнозам синоптиков, первые числа ноября в Томской области обещают быть снежными.