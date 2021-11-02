В Томске пятерых местных жителей будут судить за организацию сети борделей

Притоны рекламировались в интернете как массажные салоны, была организована предварительная запись клиентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске закончено расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей, обвиняемых в организации занятия проституцией; на сутенеров работали 10 девушек, сообщили в полиции региона.

«По версии дознания, одна из обвиняемых, женщина 1993 года рождения, в период с 2016 года по июль 2021 года совместно со своими знакомыми в возрасте от 22 до 30 лет под видом массажных салонов организовала в шести квартирах притоны, где оказывались услуги интимного характера», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Уголовное дело в отношении сутенеров возбуждено по части 1 статьи 241 «Организация занятия проституцией». Статья подразумевает штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.

Для предоставления клиентам сексуальных услуг злоумышленники привлекли 10 девушек, им выплачивалось 40% от прибыли.

Кстати, за оказание интимных услуг за деньги предусмотрена только административная ответственность. За занятие проституцией грозит штраф — от 1,5 до 2 тысяч рублей.

После того, как деятельность притонов пресекли, в квартирах, где оказывались интимные услуги, были проведены обыски и изъяты более 15 смартфонов, SIM-карты, ноутбуки, электронные накопители, банковские карты, документация, эротическое белье и аксессуары, медицинские препараты и средства для контрацепции, тесты для определения ВИЧ и беременности.

Кроме того, изъято более 400 тысяч рублей, добытые преступным путем, уточнили в полиции.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Томска.