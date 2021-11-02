В Томске задержан 60-летний мужчина, управлявший машиной в состоянии опьянения

Сотрудники вневедомственной охраны остановили машину. При разговоре с водителем росгвардейцы почувствовали исходивший от него резкий запах алкоголя.
Фото: Предоставлено Росгвардией
В Октябрьском районе Томске задержан 60-летний мужчина, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Росгвардии, сотрудники которой остановили нетрезвого автомобилиста.
«Сотрудники Росгвардии обратили внимание на автомобиль «Лада Приора», следовавший со стороны улицы Пушкина в направлении Иркутского тракта, который совершал опасные маневры на проезжей части», - говорится в сообщении.
Сотрудники вневедомственной охраны остановили машину. При разговоре с водителем росгвардейцы почувствовали исходивший от него резкий запах алкоголя.
«Водитель «Лады» 1961 года рождения прошел процедуру медосвидетельствования, факт алкогольного опьянения подтвердился», - уточнили в Росгвардии.
Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам Госавтоинспекции.
В ГИБДД напомнили, управление автомобилем в состоянии опьянения чревато административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Водителям, которые сели нетрезвым за руль повторно, грозит уголовная ответственность.
Если вы стали свидетелем управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщить об этом можно по телефону Госавтоинспекции - 66-44-22.
В Томске силами ГИБДД регулярно проводится профилактическая акция «Нетрезвый водитель». Как правило, проходят подобные проверки в выходные и праздничные дни.