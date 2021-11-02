В Томске жители мкр. Академгородок к концу 2021 года получат качественную питьевую воду

2 ноября бригады «Томскводоканала» продолжают строительство сетей от ул. Кучина до пр. Академического.
Фото: Ксения Высотина
Жителям мкр. Академгородок в Томске к концу 2021 года подключат качественную питьевую воду. Район подключат к центральному водоснабжению, сообщает telegram-канал мэрии города.
«К концу года жители мкр. Академгородок получат качественную питьевую воду после подключения к центральному водоснабжению», - говорится в сообщении.
В администрации города рассказали, что 2 ноября бригады «Томскводоканала» продолжают строительство сетей от ул. Кучина до пр. Академического.
Отмечается, что подключение к централизованному водоснабжению бесплатно для жителей, оно проводится в рамках инвестпрограммы «Томскводоканала».