Более 1.5 тыс. жителей Томской области заключили социальный контракт на поиск работы

По условиям такого контракта в первый месяц назначается денежная выплата в размере прожиточного минимума — 12 959 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Социальный контракт, который поддержать безработного человека в период поиска работы заключили более 1.5 тыс. томичей. Об этом сообщили в областной администрации.

«Социальный контракт на поиск работы заключили 1553 жителя в Томской области», - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что по условиям такого контракта в первый месяц назначается денежная выплата в размере прожиточного минимума — 12 959 рублей. А после трудоустройства независимо от размера заработной платы еще три месяца человек, подписавший социальный контакт, получает такую же сумму.

Уточняется, что семьи, у которых средний доход человека ниже прожиточного минимума по не зависящим от них причинам могут также заключить договор на условиях социального контракта, говорится в сообщении.

Начальник департамента соцзащиты населения региона Марина Киняйкина отметила, что в 2021 году 481 человек, заключивших социальный контракт на поиск работы, трудоустроились.

Добавим, что получить консультацию по соцконтрактам можно в центрах социальной поддержки по месту жительства. Прием только по предварительной записи.