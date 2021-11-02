В Томской области Первомайский и Кривошеинский районы лидируют по количеству принявших участие в переписи населения

Первомайский район — здесь уже прошли перепись 89 % жителей. Второй по активности Кривошеинский район — переписано 82 % населения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первомайский и Кривошеинский районы Томской области лидируют по количеству принявших участие в переписи населения. На 30 октября 44,3 % жителей региона приняли участие во Всероссийской переписи. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«По данным Томскстата, на 30 октября 44,3 % жителей Томской области приняли участие во Всероссийской переписи населения, в том числе самостоятельно прошли перепись на портале Госуслуг 12 % томичей», - говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что в абсолютных лидерах по общей доле переписавшихся Первомайский район — здесь уже прошли перепись 89 % жителей. Второй по активности Кривошеинский район — переписано 82 % населения. Замыкает тройку лидеров Тегульдетский район — в переписи приняли участие 79,5 % жителей. Близок к лидерам Шегарский район — переписано 78,4 %.

Помимо этого, более 70 % жителей переписано в Кожевниковском (72 %), Верхнекетском (70,8 %) и Молчановском (70,3%) районах.

Также отмечается, перепись через Госуслуги активнее всего используют жители Колпашевского (12,8 % участников переписи выбрали этот способ), Парабельского (12,6 %), Томского (11,4 %) и Чаинского (11 %) районов.

Перепись на портале Госуслуг на сегодняшний день - это самый удобный и простой способ. В целом в стране на Госуслугах переписывается каждый четвертый участник переписи.