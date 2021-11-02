Томская полиция просит о помощи в поисках 15-летней девочки

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение девушки, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 или 102 ( с мобильного ). Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске в понедельник, 1 ноября, из дома на ул. Мичурина ушла 15-летняя девочка, местонахождение которой до сих пор не известно. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«1 ноября 2021 года около 22 часов 41 минуту в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска поступило сообщение о том, что, 1 ноября 2021года около 11 часов 00 минут ушла из дома по улице Мичурина города Томска и до настоящего времени не вернулась Сорокова Виолетта, 2006 года рождения.», - говорится в сообщении.

В полиции уточняют приметы пропавшей: на вид 15лет, рост 170 см., темно-русые волосы ниже лопаток, темно-карие глаза.

В день исчезновения Виолетта была одета в шапку светло-коричневого цвета, спортивную голубую куртку до колен, черные спортивные штаны и светло-бордовые кроссовки.

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение девушки, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 или 102 ( с мобильного ).