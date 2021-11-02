У молодого жителя Томской области полиция изъяла незаконно изготовленный «кастет»

Изъятый предмет является холодным оружием ударно-раздробляющего действия типа «Кастет», изготовленный самодельным способом. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в Шегарском районе местный 22-летний житель может сесть в тюрьму на 2 года за то, что незаконно изобрел самодельный «кастет». Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Подозреваемый, находясь на одном из земельных участков, расположенных в селе Баткат, расплавил свинцовые пластины аккумуляторной батареи, после чего произвел отлив металлического предмета на заранее подготовленном песочном трафарете, который был изъят сотрудниками полиции,» - говорится в сообщении.

В полиции позже рассказали, что после изъятия экспертиза установила: изъятый предмет является холодным оружием ударно-раздробляющего действия типа «Кастет», изготовленный самодельным способом.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия». Жителю Томской области может грозить до 2 лет тюрьмы.