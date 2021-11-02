Гололед и снег будет в Томске 2 ноября

Температура минус 7…9 °С. Фото: Ксения Высотина

Во вторник, 2 ноября 2021 года, в Томске температура опуститься до минус 9 градусов. Переменная облачность с прояснениями, осадки в виде снега и гололед. Ветер западный с переходом на северо-восточный 5-10 м\с. Температура минус 7…9 °С.

В регионе также переменная облачность, местами осадки в виде мокрого снега. В некоторых районах на севере ожидается температура до минус 8 градусов. Ветер западный с переходом в северо-восточный до 17 м\с. Температура минус 7…12 °С.