В Томской области хозяйства завершили уборку капусты

В Томской области последнюю капусту с полей сельчане доставали из-под снега... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в прошедшие выходные хозяйства завершили уборку капусты, сообщает сайт департамента по социально-экономическому развитию села региона.

Пресс-служба информирует о том, что с площади 156,7 га собрано 7 309 тонн капусты. Урожайность составила 466,4 ц/га. В сравнении с аналогичной датой прошлого года урожай капусты вырос почти на 29%.

Заметим, что в Томской области полностью завершена уборка моркови, свеклы, картофеля, сои и льна масличного. Аграрии продолжают уборку льна-долгунца.