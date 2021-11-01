В Томске в суд направлено уголовного дела в отношении девушки, похищавшей деньги у мужчин

Девушка-томичка разработала схему для обмана мужчин. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Следователями СО ОМВД России по Кировскому району г. Томска окончено расследование уголовного в отношении девушки - жительницы областного центра 1999 года рождения, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области в соцсети.

«По версии следствия, в период с июля по октябрь 2021 года обвиняемая посредством сети Интернет предлагала услуги интимного характера за деньги. Договаривавшись с потенциальными клиентами о встрече, томичка приглашала мужчин в одну из квартир по улице Карпова областного центра, где, под различными предлогами, усыпляла бдительность гостей, после чего похищала их деньги и покидала квартиру, так и не оказав обещанных услуг», – сказано в сообщении.

В результате преступной деятельности обвиняемой восьми потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 40 000 рублей.

Специалисты отмечают, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска злоумышленница была установлена.

Материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Кировский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу.