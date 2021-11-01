1 ноября предприятие «ТомскСАХ» вывело на очистку улиц почти 50 единиц спецтехники

Зима пришла в Томске в конце октября... Фото: сайт мэрии Томска

В первый день ноября коммунальное предприятие «ТомскСАХ» в связи с ухудшением погоды вывело на маршруты 48 единиц техники, сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

Как информирует сайт администрации города, на улицах Томска работают пескоразбрасыватели, плужнощеточные машины, трактора, самосвалы, грейдеры, фронтальные погрузчики. «Они разметают снег с проезжей части, посыпают дороги и пешеходные зоны противогололедной смесью. За минувшие сутки на полигон вывезли почти 92 тонны снега», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что коммунальная техника продолжает работу на всех крупных магистралях города. Особое внимание сотрудники предприятия уделяют улицам с проложенными маршрутами общественного транспорта и местам расположения соцобъектов.

Стоит заметить, что накануне «ТомскСАХ» перешло на зимнее содержание улично-дорожной сети города. В выходные на улицах Томска работали не менее 101 единицы спецтехники, использовав 675 тонн песко-соляной смеси.