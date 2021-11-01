Процесс обслуживания упрощается и экономит время клиентов благодаря бесконтактному способу подписания документов.

Tele2 запустил проект по использованию электронной подписи в рознице. Процесс обслуживания упрощается и экономит время клиентов благодаря бесконтактному способу подписания документов. Перейти на безбумажный формат и получить цифровую подпись абонент может не только в салонах оператора, но также через приложение «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте. Как сообщили в пресс-службе компании, на электронную подпись перешли уже 600 тыс. клиентов.

- В цифровую эпоху продвинутые компании стремятся переходить на безбумажные деловые процессы – это лучшее решение не только с точки зрения экологичности, но и заботы о клиенте. Поэтому мы переводим большую часть сервисных операций в электронный формат с применением цифровой подписи. Это удобнее, быстрее и легче как для клиента, так и сотрудника розницы. Более 600 тысяч наших абонентов уже оформили цифровую подпись, и мы видим, как стремительно растет их число, - Игорь Майстренко, заместитель генерального директора по продажам и развитию массового рынка Tele2.

Как рассказали представители мобильного оператора, ранее ежегодно в архив отправлялись 18 млн сервисных заявлений и регистрационных форм, что представляет собой более 90 тонн бумаги. Использование электронной подписи снизит затраты на логистику и хранение заявлений, позволит клиентам подписывать документы дистанционно, сократит время общения абонента с сотрудником розницы. Помимо этого, это безопасный и легитимный способ подписания документов, их хранение в электронном виде защищено надежными алгоритмами шифрования.

Также уточняется, чтобы выразить согласие на получение электронной подписи клиент может при личном обращении в салон или модуль Tele2, имея при себе паспорт, либо в приложении «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте tele2.ru в разделе «Профиль».