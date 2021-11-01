Томские ученые расшифровали новое название компании Facebook

Новое название Facebook породило множество толкований и забавных мемов в интернете. Фото: из социальной сети

Разработанный в Томске Искусственный Интеллект помог декодировать контекст нового названия компании Facebook. Об этом корреспонденту "КП-Томск" сообщил один из разработчиков программы.

Глава Facebook Марк Цукерберг, как известно, объявил о ребрендинге компании. Новое название – Meta.

- Я с гордостью анонсирую, что с сегодняшнего дня наша компания называется Meta. Наша миссия остается прежней — объединять людей, наши приложения и их названия также не меняются, — заявил Цукерберг.

Миллионер дал простой перевод этого слова - «после», уточнив, что, с его точки зрения, после бурного развития социальных сетей последует продвижение технологий виртуальной реальности.

При этом загадкой осталось толкование стилизованного знака «∞» перед словом Meta, которое может дополнять или в корне менять трактовку бренда. Новое название Facebook - «∞Meta» породило множество толкований и забавных мемов в интернете.

Что бы декодировать контекст и подтекст бренда «∞Meta» ученые использовали, разработанный в Томске Искусственный Интеллект, решающий сложные семантические поисковые задачи.

- Чтобы понять почему Цукерберг переименовал Facebook в «∞ Meta» нужно разобраться как в речи Цукерберга реализуется функция словообразования и функционирует понятийный аппарат, - заявил разработчик Antiplagiat Ideas Евгений Гарин.

В целом логотип «∞Meta» расшифровывается как «Спутник». А учитывая, что в «∞ Meta» упор делается на технологии виртуальной реальности знак «∞» с большой вероятностью представляют собой очки виртуальной реальности.

А вот визуальный анализ нового лого бренда по данным искусственного интеллекта расшифровывал знак «∞», как «Cо» - т.е. «Компания», а «∞Meta» это ««CoMeta».