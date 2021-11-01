Осадки и минусовые температуры воздуха ожидаются в Томской области в первой декаде ноября

К концу недели в Томске потеплеет: температура воздуха днем ожидается от -3-х до +2-х градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в первой декаде ноября в Томской области, сообщил томский гидрометцентр.

«Температура воздуха ожидается в пределах нормы или на один градус ниже нормы. Средняя температура составит -6 -12 градусов», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, после 5 ноября станет немного теплее, чем в первых числах месяца, в том числе, в дневные часы прогнозируются плюсовые температуры.

Ну, а самыми холодными днями в первую неделю ноября, по прогнозам, станут среда и четверг, столбик термометра опустится до отметки – 11, - 14 градусов.