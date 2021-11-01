Карта антиковидных ограничений в Томской области появилась на портале стопкоронавирус.рф

По решению властей, с 30 октября, с 8 ноября и с 15 ноября в Томской области поэтапно вводятся ограничения для посещения ряда учреждений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Карта антиковидных ограничений появилась на портале стопкоронавирус.рф. С ее помощью можно узнать какие запреты действуют в том или ином регионе страны, включая Томскую область, говорится в телеграм-канале областного департамента здравоохранения.

Разработчики карты - АНО «Диалог Регионы» - заявили, что «сейчас в медиасреде отмечается повышенный запрос на информацию об ограничениях по QR-кодам. Для того, чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок утверждены органами власти в его регионе, мы собрали максимально полную информацию и представили ее на сайте стопкоронавирус.рф».

Так, исходя из информации на сайте, у нас, в Томской области, с 30 октября 2021 года введены ограничения на посещение ТЦ несовершеннолетними без сопровождения взрослых, а с 15 ноября 2021 года для посещения мероприятий потребуется наличие QR-кода, ПЦР или справки.

Напомним, в Томской области вводится практика предъявления QR-кодов и обязательная вакцинация для отдельных групп граждан; заведения общепита, театры и музеи будут открыты только для привитых или переболевших COVID-19.

Мобильные пункты вакцинации в Томске будут работать в нерабочие и праздничные дни.