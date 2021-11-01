Томич, 22 года находившийся в федеральном розыске за убийство, задержан в Красноярском крае

Нетрезвый томич вмешался в уличную драку и ударил ножом двух участников конфликта. Фото: Иван ВИСЛОВ

О раскрытии преступления более чем 20-летней давности, сообщили в СК по Томской области, задержан томич с 1999-го года находившийся в розыске.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, находившегося в розыске», - говорится в пресс-релизе СК.

Томича обвиняют по трем статьям УК - убийство, покушение на убийство двух лиц, а также использование заведомо поддельного паспорта гражданина РФ.

По версии следствия, 29 октября 1999 года обвиняемый стал свидетелем драки. Двух участников уличного конфликта мужчина знал лично, поэтому решил вмешаться. В ходе драки нетрезвый томич ударил ножом двух мужчин и скрылся. 29-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте, 22-летнего молодого человека спасли врачи. Житель Томска, вмешавшийся в драку, был объявлен в федеральный розыск.

Было установлено, что мужчина, которого искала полиция, уехал из Томска в другой регион Сибири, где постоянно проживал и работал, используя поддельный паспорт.

В мае 2021 года обвиняемый, находившийся в розыске более 20 лет, был установлен в городе Норильске Красноярского края, задержан правоохранительными органами, заключен под стражу и этапирован для проведения дальнейших следственных действий в город Томск.

В ходе следствия мужчина вину в совершении преступлений признал частично.

В СК отметили, что преступление прошлых лет раскрыто, в том числе, благодаря социальным сетям и исследованию вещественных доказательств с применением генетической экспертизы.