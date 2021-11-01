Томское управление Росздравнадзора заявило о нарушениях в МСЧ №2

"МСЧ № 2" выдано предписание об устранении нарушений. Фото: Ксения Высотина

Росздравнадзор по Томской области объявил о завершении внеплановой проверки областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть № 2", обнаружены нарушения.

«Внеплановая выездная проверка была проведена в связи с появлением в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о нарушениях законодательства в сфере охраны здоровья граждан в ОГБУЗ "МСЧ № 2"», - говорится в сообщении территориального органа.

В ведомстве заявили, что выявлены нарушения Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" в части оказания доступной и качественной медицинской помощи.

Никакой более конкретной и предметной информации «КП-Томск» в Росздравнадзоре не предоставили, сославшись на врачебную тайну. В ведомстве лишь заявили, что "МСЧ № 2" выдано предписание об устранении нарушений.

Напомним, многочисленные проверки в МСЧ№2 начались в последнюю неделю октября после истории с внуком женщины, выдававшего себя за врача. Мужчина по имени Сергей сумел проникнуть в респираторный госпиталь, снял там видео и выложил его в сеть, снабдив комментариями о недопустимом отношении к больным в данном учреждении.

30 октября стало известно, что 84-летняя женщина умерла в реанимации. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.